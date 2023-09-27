На Западе столкнулись с необходимостью за свой счет содержать арестованное имущество россиян под санкциями

Содержание арестованной яхты Alfa Nero, которую связывают с попавшим под санкции совладельцем «Фосагро» Андреем Гурьевым, обходится карибскому государству Антигуа и Барбуда в 28 тысяч долларов в неделю, пишет The Wall Street Journal.
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