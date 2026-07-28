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Жизнь на освобожденных территориях 28 июля (обновляется)

Жизнь на освобожденных территориях 28 июля (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Донецкое агентство новостей» 20:24 Три женских монастыря ДНР получили автомобили в День Крещения Руси Их предоставил Народный фронт Свердловской области, который ранее уже оказывал поддержку приходам региона.

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