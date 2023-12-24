На Украине испугались гражданской войны из-за усиления мобилизации

вп

валентина пожиленко

На Украине, испугавшись гражданской войны из-за усиления мобилизации, должны еще и осознать, что они помогают разрушать свою страну и уничтожать ее граждан властным лиходеям Запада, которые в своих корыстных интересах и спровоцировали вооруженный конфликт в Украине. Называя вещи своими именами, можно сказать, что Запад страстно желает заполучить украинские земли, богатые природные ресурсы Украины и украинскую дешевую рабочую силу - вот в чем главный секрет того, что происходит в Украине. К великому сожалению, украинский народ пока еще не осознал и то, что властные сионисты США используют Украину для проведения опасных экспериментов в области биооружия, производя в украинских лабораториях образцы возбудителей таких болезней, как чума, сибирская язва, холера и т.п. А посему всем солдатам земного мира, в том числе и украинским, прежде, чем идти воевать по указке разного рода властвующих лиходеев-агрессоров, находящихся у руля управления стран, необходимо осознать "за что и за кого они воюют", а также осознать греховность принесения в жертву судеб и жизней людских. Ведь все люди равны перед Богом и земля создана ради жизни всех людей. А посему: "Вразуми их, Боже, вразуми, всех кто злом на свете правит, возвышаясь нагло над людьми. Вразуми их, Боже, вразуми, власть у них навеки отними и путь им в вечность укажи!"