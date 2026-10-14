Задумываясь о ремонте, многие представляют себе красивые картинки из журналов. Однако настоящая ценность кухни раскрывается не в момент фотосъёмки, а в ежедневных сценариях: утренний кофе в тишине, шумный ужин с друзьями, уроки с детьми за большим столом.