Банк ДОМ.РФ и Корпорация развития Иркутской области договорились о сотрудничестве для улучшения инвестклимата

Банк ДОМ.РФ и Корпорация развития Иркутской области подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на укрепление экономического и промышленного потенциала региона и привлечение инвестиций, в том числе на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП).
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