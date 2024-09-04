Банк ДОМ.РФ и Корпорация развития Иркутской области договорились о сотрудничестве для улучшения инвестклимата

Банк ДОМ.РФ и Корпорация развития Иркутской области подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на укрепление экономического и промышленного потенциала региона и привлечение инвестиций, в том числе на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП).