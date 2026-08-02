Второй день Всероссийских горноспасательных соревнований в Кузбассе

Всероссийские горноспасательные соревнования торжественно открылись у Мемориала Воину-Освободителю. Участники возложили цветы, отдавая дань памяти известным и неизвестным героям, которые в разные времена защищали Родину.
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