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Порядок, государство

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Второй день Всероссийских горноспасательных соревнований в Кузбассе

Второй день Всероссийских горноспасательных соревнований в Кузбассе

Всероссийские горноспасательные соревнования торжественно открылись у Мемориала Воину-Освободителю. Участники возложили цветы, отдавая дань памяти известным и неизвестным героям, которые в разные времена защищали Родину.

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