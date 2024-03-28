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Добрый Мир

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Дилемма: французский генерал рассказал, что Путин уготовил для ВСУ. Без потерь они не обойдутся

Дилемма: французский генерал рассказал, что Путин уготовил для ВСУ. Без потерь они не обойдутся

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ© POOL Сегодня 2K прочитали Наступление ВС России вынуждает командование ВСУ делать выбор между потерей солдат в обороне или потерей территорий в отступлении, заявил главный редактор журнала Défense nationale генерал Жером Пеллистранди в интервью французскому изданию Depeche.

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