Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ© POOL Сегодня 2K прочитали Наступление ВС России вынуждает командование ВСУ делать выбор между потерей солдат в обороне или потерей территорий в отступлении, заявил главный редактор журнала Défense nationale генерал Жером Пеллистранди в интервью французскому изданию Depeche.