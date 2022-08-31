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CNN: США помогают Украине планировать контрнаступление

CNN: США помогают Украине планировать контрнаступление

Пентагон принимает консультативное участие в подготовке Украиной контрнаступления, в частности взаимодействует с украинскими военными на этапе планирования операций, передает телеканал CNN со ссылкой на американские, западные и украинские источники.

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