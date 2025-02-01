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Царьград

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Кто был в военном вертолёте, уничтожившем лайнер в США: Убрали аудиторов, мешавших Киеву?

Кто был в военном вертолёте, уничтожившем лайнер в США: Убрали аудиторов, мешавших Киеву?

После авиакатастрофы в США во время учебного полёта вертолёта возникает всё больше вопросов. Так кто всё-таки был в военном вертолёте, уничтожившем лайнер? И может ли быть так, что убрали аудиторов, мешавших Киеву?В воздушном пространстве над Вашингтоном случилась катастрофа - столкнулись вертолёт и пассажирский самолёт.

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Комментарии
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anatoliy Анатолий Алексеев
Да скорее всего так и есть выглядывают ослиные уши сторонников бандеровщины
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11 час.
anatoliy Анатолий Алексеев
Я думаю Доня докопается до истины
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11 час.
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