Кто был в военном вертолёте, уничтожившем лайнер в США: Убрали аудиторов, мешавших Киеву?

После авиакатастрофы в США во время учебного полёта вертолёта возникает всё больше вопросов. Так кто всё-таки был в военном вертолёте, уничтожившем лайнер? И может ли быть так, что убрали аудиторов, мешавших Киеву?В воздушном пространстве над Вашингтоном случилась катастрофа - столкнулись вертолёт и пассажирский самолёт.