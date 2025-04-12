Записки Панаса Шевченко Записки Панаса Шевченко, слегка отредактированные мною. Редактировать их пришлось потому, что у пана Панаса то матюки, то очепятки, то ещё что-то.
Шереметьево и "русские"
Комментарии
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Гулька
Неее....никаких хохлов, азеров, армяшек, сразиатов не должно быть в России. Глупо надеяться, что эти твари когда то станут нормальными гражданами, их интересуют пособия, пенсии, квартиры даром и "ни хрена не делать"... Только унижать, оскорблять, калымить на рынках, избивать, воровать, грабить, насиловать, убивать - на этом список активной деятельности понаехавшей трухи закрывается.
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6 час.
Владимир Соловьев
Украинский язык - просто "феня". В истории никогда не существовало государства под названием "Украина"
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5 час.
александр александров
Фсб красавчики!!!
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5 час.
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