Шереметьево и "русские"

Гулька

Неее....никаких хохлов, азеров, армяшек, сразиатов не должно быть в России. Глупо надеяться, что эти твари когда то станут нормальными гражданами, их интересуют пособия, пенсии, квартиры даром и "ни хрена не делать"... Только унижать, оскорблять, калымить на рынках, избивать, воровать, грабить, насиловать, убивать - на этом список активной деятельности понаехавшей трухи закрывается.