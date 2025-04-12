ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 403 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виктор школин
    А губернаторы получают 1200000,а за что, +еще взятки, а Скабеева честно отабатывает свое«Железная кукла с...
  • sobering
    Именно Скабеева читает с суфлёра или слушает безграмотные вещи. Когда ей возражают на сей счёт люди поумнее Скабеевой...«Железная кукла с...
  • Лариса Шемисова
    Они не могут "быковать", за них думает целая редакция,с ними постоянная связь и если что то не то скажут, их мгновенн...«Железная кукла с...

Шереметьево и "русские"

Шереметьево и "русские"

Записки Панаса Шевченко Записки  Панаса Шевченко,  слегка  отредактированные мною. Редактировать  их  пришлось потому, что  у  пана  Панаса то  матюки, то  очепятки, то ещё  что-то.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гулька
Неее....никаких хохлов, азеров, армяшек, сразиатов не должно быть в России. Глупо надеяться, что эти твари когда то станут нормальными гражданами, их интересуют пособия, пенсии, квартиры даром и &quot;ни хрена не делать&quot;... Только унижать, оскорблять, калымить на рынках, избивать, воровать, грабить, насиловать, убивать - на этом список активной деятельности понаехавшей трухи закрывается.
Ответить
6 час.
Владимир Соловьев
Украинский язык - просто &quot;феня&quot;. В истории никогда не существовало государства под названием &quot;Украина&quot;
Ответить
5 час.
александр александров
Фсб красавчики!!!
Ответить
5 час.
наверх