Экзаменационная зона октября 2023 года: астролог Александр Зараев дал прогноз на второй месяц осени – нестабильность в военных действиях и обострение коронавируса Елена ГалицкаяОктябрь 2023 года обещает быть месяцем нестабильности и вызовов, согласно прогнозу астролога Александра Зараева.