Севастополь поднялся на пять мест: с 62-го на 57-е.Севастополь улучшил позиции в рейтинге регионов по научно-технологическому развитию по итогам 2025 года, поднявшись сразу на пять мест.
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