Месть «Спартака» за сенсационное поражение, Личка под давлением. 8-й тур РПЛ захватывает

Главный матч выходных – в Москве. «Рубин» – «Крылья Советов» - Трёхматчевая победная серия казанцев прервалась в Москве, хотя по игре команда вполне могла цепляться за ничью.
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