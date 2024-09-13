Месть «Спартака» за сенсационное поражение, Личка под давлением. 8-й тур РПЛ захватывает

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Не только о футболе

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  • Марк Краас
    Понятно, за кого болела Гена Мясцо на ВЭБ Арене. А в Орене за кого? Ведь с такой конкуренцией, которую навязывают Лок...Месть «Спартака» ...
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Комментарии
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Марк Краас
Всех порядочных людей с Победой Зенита!
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1 час.
Марк Краас
Плачьте, Лена и Илюха! Вы в жопе. Мы наверху
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50 мин.
МК
Марк Краас
Понятно, за кого болела Гена Мясцо на ВЭБ Арене. А в Орене за кого? Ведь с такой конкуренцией, которую навязывают Локо/Краснодар/Динамо, сраптак желанное серебро не возьмёт :) Пора Гене уже определиться.
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27 мин.

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