Месть «Спартака» за сенсационное поражение, Личка под давлением. 8-й тур РПЛ захватывает

Плачьте, Лена и Илюха! Вы в жопе. Мы наверху

МК

Марк Краас

Понятно, за кого болела Гена Мясцо на ВЭБ Арене. А в Орене за кого? Ведь с такой конкуренцией, которую навязывают Локо/Краснодар/Динамо, сраптак желанное серебро не возьмёт :) Пора Гене уже определиться.