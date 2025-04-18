Путь на Константиновку открыт: ВС РФ закрепились в Калиново

ДОНЕЦК, 18 апреля, ФедералПресс. Освобождение населенного пункта Калиново в Донецкой Народной Республике создает благоприятные условия для ускоренного наступления российских подразделений в направлении Константиновки.
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