Присоединение ЛДНР, Херсонщины и Южной Осетии к РФ произойдёт 11 сентября

Депутат Государственной думы от фракции "Справедливая Россия" Николай Новичков заявил, что референдумы о присоединении к России Луганска, Донецка, Херсонской области и Южной Осетии могут пройти в единый день голосования — 11 сентября 2022 года.
Депутат Государственной думы от фракции "Справедливая Россия" Николай Новичков заявил, что референдумы о присоединении к России Луганска, Донецка, Херсонской области и Южной Осетии могут пройти в единый день голосования — 11 сентября 2022 года.
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