Правда.ру

1 398 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Бодибилдер
    Что то слишком мягко 10 лет. За один Добасс уже вышка. А за наших солдат?Так и так к стенке эту гнильИщенко: после око...
  • Эльфено4ек Чумазикова
    Некоторые люди произошли от флюгеров, куда дунет, туда и повернутся, цена такой лояльности - хрен целых ноль десятых😂Жительница Херсон...
  • Алексей Куницын
    Так держать!!!!РОССИЯ СИЛА!!!Украинские войска...

Присоединение ЛДНР, Херсонщины и Южной Осетии к РФ произойдёт 11 сентября

Присоединение ЛДНР, Херсонщины и Южной Осетии к РФ произойдёт 11 сентября

Депутат Государственной думы от фракции "Справедливая Россия" Николай Новичков заявил, что референдумы о присоединении к России Луганска, Донецка, Херсонской области и Южной Осетии могут пройти в единый день голосования — 11 сентября 2022 года.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх