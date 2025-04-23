Manychat привлекает 140 миллионов долларов для развития своей платформы обмена деловыми сообщениями с помощью искусственного интеллекта

Чат-боты и другие виды агентов искусственного интеллекта могут показаться бесполезными. Но правда в том, что как для бизнеса, так и для потребителей некоторые из них могут быть бесконечно более полезными (и, возможно, менее антиутопичными), чем другие.
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