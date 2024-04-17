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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Мостовой: «Мечтаю о Европе, хочется себя там попробовать. Пример Головина, Кузяева, Захаряна мотивирует»

– Мечтаете ли о Европе и покинете этим летом «Зенит»? – Мечтаю, да. Все летом зависит от предложения.

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