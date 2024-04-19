Ремонт, настройка карбюраторов - Донецк - Договорная

Настройка, ремонт всех видов карбюраторов. Чистка карбюратора (не в бензине, не в растворителе) чистку выполняю в специальном химикате, после чего он остается чистым и работает исправно на протяжении года.
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