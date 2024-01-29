СМИ допустили, что на оторвавшейся двери Boeing могли отсутствовать болты

Как сообщает газета Wall Street Journal, информированные источники допустили, что причиной разгерметизации лайнера Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines могло стать полное отсутствие болтов для крепления дверной заглушки люка аварийного выхода, в связи с чем она вылетела во время полета .
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