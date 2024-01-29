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СМИ допустили, что на оторвавшейся двери Boeing могли отсутствовать болты

СМИ допустили, что на оторвавшейся двери Boeing могли отсутствовать болты

Как сообщает газета Wall Street Journal, информированные источники допустили, что причиной разгерметизации лайнера Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines могло стать полное отсутствие болтов для крепления дверной заглушки люка аварийного выхода, в связи с чем она вылетела во время полета .

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