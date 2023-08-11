Итак, обычная московская квартира, 2031 год. — Пап, можно я с твоей каpточки сниму 99 баксов? За книжку надо заплатить… — А что за книжка? — Hу, этот, Достоевский.
— Пап, можно я с твоей каpточки сниму 99 баксов? За книжку надо заплатить…
Комментарии
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Алексей Васильев
Ну да, к этмуу нас и толкали. А теперь все. СВО началась. Африка освобождается от колониальной зависимости. Со временем и курточку заберем и Техас поможем освободить.
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6 час.
ирина игнатова
вроде бы и шутка, но, пардон, глупая какая-то, как моя вроде и подруга, бедняжка, "отпахавшая" свою жизнь училкой физ-ры ("тяжеленный труд", куда-там шахтеру), во всех школьных бедах, в том числе и увеличении количества дебилов-инфантилов учеников, винит исключительно государство, конкретно Путина, теперь вот СВО, ну а завтра НЛО будет, вы случаем не на одной лавочке у подъезда сидите?
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5 час.
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