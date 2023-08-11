— Пап, можно я с твоей каpточки сниму 99 баксов? За книжку надо заплатить…

Ну да, к этмуу нас и толкали. А теперь все. СВО началась. Африка освобождается от колониальной зависимости. Со временем и курточку заберем и Техас поможем освободить.

ирина игнатова

вроде бы и шутка, но, пардон, глупая какая-то, как моя вроде и подруга, бедняжка, "отпахавшая" свою жизнь училкой физ-ры ("тяжеленный труд", куда-там шахтеру), во всех школьных бедах, в том числе и увеличении количества дебилов-инфантилов учеников, винит исключительно государство, конкретно Путина, теперь вот СВО, ну а завтра НЛО будет, вы случаем не на одной лавочке у подъезда сидите?