Сказка для двоих

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  • epobedimski
    Амы с мужем вырастили двух детей Апотом помогала вырастить внучку,а потом родился внук,а дочь погибла ,а сыну было вс...Недосчиталась баб...
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— Пап, можно я с твоей каpточки сниму 99 баксов? За книжку надо заплатить…

Итак, обычная московская квартира, 2031 год. — Пап, можно я с твоей каpточки сниму 99 баксов? За книжку надо заплатить… — А что за книжка? — Hу, этот, Достоевский.

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Комментарии
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Алексей Васильев
Ну да, к этмуу нас и толкали. А теперь все. СВО началась. Африка освобождается от колониальной зависимости.  Со временем и курточку заберем и Техас поможем освободить.
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6 час.
ирина игнатова
вроде бы и шутка, но, пардон, глупая какая-то, как моя вроде и подруга, бедняжка, &quot;отпахавшая&quot; свою жизнь училкой физ-ры (&quot;тяжеленный труд&quot;, куда-там шахтеру), во всех школьных бедах, в том числе и  увеличении количества  дебилов-инфантилов учеников,  винит исключительно государство, конкретно Путина, теперь вот СВО, ну а завтра НЛО будет, вы случаем не на одной лавочке у подъезда сидите?
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5 час.

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