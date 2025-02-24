Владимир Колокольцев поздравил коллег с присвоением им специальных званий высшего начальствующего состава

«Сегодня в МВД России состоялась торжественная церемония, на которой Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев поздравил своих коллег с присвоением специальных званий высшего начальствующего состава.
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