Зеленский — мертвец. Его полезность для всех сторон подходит к концу.Бывший полковник армии США Энтони Шэффер заявил на YouTube-канале аналитика Эндрю Наполитано, что президент Украины Владимир Зеленский выполнил всё, что от него требовалось, и теперь его может ожидать скорое устранение.