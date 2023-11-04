Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что фото главы киевского режима Владимира Зеленского на обложке журнала Time похоже на снимок Адольфа Гитлера перед его гибелью.
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