Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского гексакоптера «Баба Яга» в Запорожской области

Расчёт беспилотных авиационных комплексов (БпЛА) Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения, входящего в группировку войск «Днепр», ликвидировал гексакоптер ВСУ типа «Баба Яга» на Ореховском направлении Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
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