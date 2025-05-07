ВЕСТИ КРЫМ
ДОМОЙНОВОСТИВАЖНОЕО НАСВИДЕОАНОНСЫКУЛЬТУРАОБЩЕСТВО
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЕСТИ КРЫМ

673 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Матвеев
    Капитан первого ранга Токарев Н.А. Вы снова в строю! Преклоняю пред Вами голову и колено! Ваш земляк-Севастополец!Ветеран Великой О...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    А почему так мало нужно лет 20 за терроризм было дать.Крымчанин призыва...
  • Людмила Лепаева
    Долго будем выковыривает это бандитское отребьеКрымчанин призыва...

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского гексакоптера «Баба Яга» в Запорожской области

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского гексакоптера «Баба Яга» в Запорожской области

Расчёт беспилотных авиационных комплексов (БпЛА) Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения, входящего в группировку войск «Днепр», ликвидировал гексакоптер ВСУ типа «Баба Яга» на Ореховском направлении Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх