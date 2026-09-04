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«Вокруг света» запустил видеопроект об открытиях, изменивших мир

«Вокруг света» запустил видеопроект об открытиях, изменивших мир

Среди вышедших видео — ролик с кинокритиком Всеволодом Коршуновым, кандидатом искусствоведения, доцентом ВГИКа, куратором курса «Практическая кинокритика» Московской школы кино и ведущим подкаста «Крупным планом» на «Кинопоиске».

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