Вячеслав Малафеев не замечает 22-летнюю разницу в возрасте с новой пассией: «Главное, чтобы вместе было весело»

Вячеслав Малафеев снова влюблен — он встретил гимнастку Ангелину Шкатову. Публика принялась поздравлять футболиста, но, посчитав разницу в возрасте между парой, мягко говоря, негативно отреагировала на известие.
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