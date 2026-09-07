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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черчесов про 1:1 с «Рубином»: «Оценю игру «Ахмата» на «хорошо». Понятно, что всегда можно лучше. Пенальти пришел из ниоткуда»

Главный тренер « Ахмата » Станислав Черчесов остался доволен игрой команды в матче 7-го тура Альфа ‑Банк РПЛ против « Рубина », несмотря на потерю очков (1:1).

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