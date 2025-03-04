Силовики нагрянули с проверкой в бойцовский клуб властей ХМАО. Инсайд

Прокуратура нагрянула с проверкой в региональный бойцовский клуб властей ХМАО. В подконтрольном главному организатору спортивных зрелищ — автономному учреждению «Юграмегаспорт» — региональном центре единоборств нашлись нарушения, сообщил URA.
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