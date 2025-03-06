Сенатор Джабаров: Макрон толкает Европу к Третьей мировой войне

Наращивание ядерного потенциала, размещение европейских миротворцев, создание «антироссийской коалиции» и отказ от перемирия России и Украины — с такими заявлениями накануне выступил президент Франции Эмманюэль Макрон.
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