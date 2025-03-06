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Парламентская газета

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Сенатор Джабаров: Макрон толкает Европу к Третьей мировой войне

Сенатор Джабаров: Макрон толкает Европу к Третьей мировой войне

Наращивание ядерного потенциала, размещение европейских миротворцев, создание «антироссийской коалиции» и отказ от перемирия России и Украины — с такими заявлениями накануне выступил президент Франции Эмманюэль Макрон.

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Комментарии
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Eduard
Мы не против отжать пол Европы! Больше никому никакой Независимости и обьединений.ГЕРМАНИЮ на 100 частей поделим какой она и была!
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