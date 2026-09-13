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Мировое обозрение

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Отставка откладывается? Экс-нардеп раскрыл, как долго Буданов* сможет удерживать пост

Отставка откладывается? Экс-нардеп раскрыл, как долго Буданов* сможет удерживать пост

Кирилл Буданов* может остаться на посту главы офиса Владимира Зеленского вплоть до 2027 года. Такой сценарий в разговоре с журналистами допустил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

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