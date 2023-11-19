НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

«Наша мечта умерла. Чувствую вину». Тикнизян о невыходе Армении на Евро-2024 после его автогола

«Наша мечта умерла. Чувствую вину». Тикнизян о невыходе Армении на Евро-2024 после его автогола

Вчера Армения дома сыграла вничью против Уэльса (1:1) в рамках квалификации Евро-2024. На 5-й минуте команда Александра Петракова повела в счете, но в компенсированное к первому тайму время Уэльс сравнял благодаря автоголу Тикнизяна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх