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Китай

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Министерство обороны Китая осудило ежегодный законопроект об оборонной политике США

Пекин, 26 декабря /Синьхуа/ -- Представитель Министерства обороны Китая в четверг подтвердил приверженность Китая мирному развитию и оборонительность своей оборонной политики, осудив при этом принятие США Закона о полномочиях в сфере национальной обороны /NDAA/ на 2025 финансовый год.

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