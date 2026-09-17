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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани состоялся рейд по постановки граждан на воинский учёт

В Рязани состоялся рейд по постановки граждан на воинский учёт

Правоохранители проверили работников на строительной площадке на Московском шоссе. В рейде участвовали сотрудники военного следственного отдела СК РФ по Рязанскому гарнизону и представители военной полиции.

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