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Мировое обозрение

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«Экипаж к бою готов»: Российские танкисты полтора месяца вели огонь из подбитой машины

«Экипаж к бою готов»: Российские танкисты полтора месяца вели огонь из подбитой машины

Экипаж российского танка Т-72 продолжал вести огонь по противнику полтора месяца после того, как машина получила тяжелейшие повреждения и потеряла ход.

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