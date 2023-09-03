Светлана Петрова

Эта страшная война оказалась страшнее предсказанной, военное руководство бравирует наградами, заштопанные солдаты отдают честь, а кто заштопает их души. Касетные боеприпасы, с обедненным ураном потом ядерное оружие, а военное руководство не в состоянии ничего сдрлать, чтобы солдаты пррестали гибнуть, президента волнует зпрновая сделка, чтобы боеприпасов американских стало еще больше против наших ребят. Кто защищать будет в 2024 когда сша разв,жет руки. Нужны такие правители? Многое из того что они делают это против российского народа