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Александр Проханов: Война — то время, когда следует думать о времени, что станет послевоенным

Александр Проханов: Война — то время, когда следует думать о времени, что станет послевоенным

Выйдешь из дома — посмотри в небо, не летит ли беспилотник. Не ошибись, приняв за беспилотник ворону, и не обольщайся, видя над собой пролетевшую ворону, она может оказаться беспилотником.

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Комментарии
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Светлана Петрова
Эта страшная война оказалась страшнее предсказанной, военное руководство бравирует наградами, заштопанные солдаты отдают честь, а кто заштопает их души. Касетные боеприпасы, с обедненным ураном  потом ядерное оружие, а военное руководство не в состоянии ничего сдрлать, чтобы солдаты пррестали гибнуть, президента волнует зпрновая сделка, чтобы боеприпасов американских стало еще больше против наших ребят. Кто защищать будет в 2024  когда сша разв,жет руки. Нужны такие правители? Многое из того что они делают это против российского народа
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13 час.
Сергей Росси
Всё таки Проханов великий писатель.  Кто-бы тут ни  повизгивал против.Не моськам слона критиковать
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11 час.
ВП
Виктор Попов
Уважаемые! Порханов, возможно, и Великий Мастер Пера!   Непосвящённым в эту Область Знаний ТРУДНО Судить!!!  Однако! Через чур &quot;ЗАКОВЫРИСТЫЕ&quot; Обороты Предложений МЕШАЮТ ВЫЧЛЕНЯТЬ &quot;Частички!&quot;, из Которых СКЛАДЫВАЕТСЯ КАРТИНА, которую &quot;ПИШЕТ!&quot; Он!!!  Это - МИНУС!!! Ведь для Человека НЕФИЛОСОФСКОГО Склада Ума ПОНЯТЬ Его ИЗМЫШЛЕНИЯ Практически Очень ТРУДНО!!!
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5 час.

Картина дня

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