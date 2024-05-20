В курских школах прошли антитеррористические учения

В школах областного центра прошли единые учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях. В проверке принимали участие сотрудники МВД, МЧС и РосгвардииВ школах областного центра прошли единые учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях.
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