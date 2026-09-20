Политолог Владимир Корнилов: В русском языке существует забавная идиома, понятная только нам, — «порвать на британский флаг»

В столице Уэльса Кардиффе состоялась уникальная встреча, которую уже окрестили исторической. Одна из участниц этого мероприятия — Мэри Лу Макдональд, глава партии ирландских националистов «Шинн фейн», — высокопарно заявила: «Когда будут писать учебники истории, этот момент в Кардиффе запомнится как одна из вех на нашем общем пути».