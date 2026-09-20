В столице Уэльса Кардиффе состоялась уникальная встреча, которую уже окрестили исторической. Одна из участниц этого мероприятия — Мэри Лу Макдональд, глава партии ирландских националистов «Шинн фейн», — высокопарно заявила: «Когда будут писать учебники истории, этот момент в Кардиффе запомнится как одна из вех на нашем общем пути».
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Ирландцы, аргентинцы, кубинцы... Будет кому продавать дроны и ракеты, раз уж их производство хорошо наладили. А кто теперь это может запретить?
В советские времена утверждалось, что поговорка "порвать на британский флаг" была перенята нами от американцев времён ленд-лиза, песни про "сиксти тонн" и странному восприятию виски. Они сами-де объясняли, что эта поговорка (на американском диалекте английского, естественно) имеет своё начало в Войне за независимость - и большой любви американцев к англичанам. А у нас в ходу только её верный перевод. Как, скажем, существенно позже перевод термина "Снооse-or-lose" - правда тот приняли вместе с подстрочно переведённым содержимым - как программу действий.
Но это же совсем другое! Как вы не понимаете?
Британия - извечный враг России № 1.
На месте Медведева я бы потролил, сказав, что Россия готова прислать своих наблюдателей на референдум о независимости. Почему Медведев? Его услышат.
Аналогии с веником и кулаком идиотам не понять! Для усиления надо объединяться, а не разбегаться, сооружая границы там, где сотни лет их не было! Не пойму, как они будут существовать отдельно? Неужели бритты притесняют валлийцев или скоттов? Вернуть ирландцам их область и потушить пожар самоопределений! Остальное несерьёзно! Просто в политическом мутном озере кто-то ловит рыбку для собственной сытной жизни!