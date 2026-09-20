Спутник
ГлавноеЭксклюзив Все новостиПолитикаЭкономикаОбществоКультураПрогресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спутник

560 407 подписчиков

Политолог Владимир Корнилов: В русском языке существует забавная идиома, понятная только нам, — «порвать на британский флаг»

Политолог Владимир Корнилов: В русском языке существует забавная идиома, понятная только нам, — «порвать на британский флаг»

В столице Уэльса Кардиффе состоялась уникальная встреча, которую уже окрестили исторической. Одна из участниц этого мероприятия — Мэри Лу Макдональд, глава партии ирландских националистов «Шинн фейн», — высокопарно заявила: «Когда будут писать учебники истории, этот момент в Кардиффе запомнится как одна из вех на нашем общем пути».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Daddy Bo
Daddy Bo

В советские времена утверждалось, что поговорка "порвать на британский флаг" была перенята нами от американцев времён ленд-лиза, песни про "сиксти тонн" и странному восприятию виски. Они сами-де объясняли, что эта поговорка (на американском диалекте английского, естественно) имеет своё начало в Войне за независимость - и большой любви американцев к англичанам. А у нас в ходу только её верный перевод. Как, скажем, существенно позже перевод термина "Снооse-or-lose" - правда тот приняли вместе с подстрочно переведённым содержимым - как программу действий.

Профиль пользователя Халида Мендыбаева
Халида Мендыбаева

Аналогии с веником и кулаком идиотам не понять! Для усиления надо объединяться, а не разбегаться, сооружая границы там, где сотни лет их не было! Не пойму, как они будут существовать отдельно? Неужели бритты притесняют валлийцев или скоттов? Вернуть ирландцам их область   и потушить пожар самоопределений! Остальное несерьёзно! Просто в  политическом мутном озере кто-то ловит рыбку для  собственной сытной жизни!