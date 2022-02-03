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Путин написал статью для китайского агентства "Синьхуа"

Путин написал статью для китайского агентства "Синьхуа"

Фото: kremlin.ru На сайте Кремля размещена статья «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее», написанная президентом РФ Владимиром Путиным в преддверии его официального визита в Пекин.

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