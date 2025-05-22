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Закон и Порядок

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Как Сталин расстреливал синоптиков

Как Сталин расстреливал синоптиков

В комментариях усомнились, что при Сталине расстреливали синоптиков за ошибочные прогнозы погоды. И действительно: в молодости Сталин успел немного поработать метеорологом, так что хотя бы личный опыт мог подсказать вождю, что идеальная точность в метеорологии недостижима…Пожалуй, самое время вспомнить про одного из моих репрессированных родственников, Алексея Феодосьевича Вангенгейма, создателя и первого руководителя Гидрометеорологической службы СССР.

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