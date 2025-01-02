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«Санта-Клаус существует! Он настоящий!»: Константин Кинчев предстал в непривычном образе

«Санта-Клаус существует! Он настоящий!»: Константин Кинчев предстал в непривычном образе

Поклонники группы «Алиса» привыкли видеть Константина Кинчева гладко выбритым и свежим, несмотря ни на что.

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