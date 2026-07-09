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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зарплата Гущина по двухлетнему контракту с «Автомобилистом» – 10 и 12 млн рублей в год. С учетом рекламы – плюс 25 млн (Артур Хайруллин)

Зарплата Даниила Гущина в «Автомобилисте» составит соответственно 10 и 12 миллионов рублей в год, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

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