Глава района на Алтае рассказал о москвичах, которые скупают землю ради огорода

Правда, пока они ничего глобального не строят Глава Алтайского района Виктор Тырышкин рассказал, что в последние годы жители Москвы, Санкт-Петербурга и северных регионов страны активно скупают землю в муниципалитете для строительства домов.
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