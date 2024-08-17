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Муж-изменщик и падчерица с пропалестинскими взглядами: кто окружает Камалу Харрис

Муж-изменщик и падчерица с пропалестинскими взглядами: кто окружает Камалу Харрис

ru.wikipedia.orgСегодня 5,4K прочитали Из неприметного и даже где-то раздражающего вице-президента США Камала Харрис за какие-то мгновения превратилась в центральную фигуру политической сцены Америки.

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