Эксперт: Хорнер хочет управлять Red Bull в одиночку – без Марко

Getty Images / Red Bull Content PoolБывший гонщик Формулы 1, ныне эксперт на голландском ТВ Кристиан Альберс уверен, что Кристиан Хорнер приложит все усилия, чтобы избавиться от Хельмута Марко и управлять командой Red Bull в одиночку.