Эксперт: Хорнер хочет управлять Red Bull в одиночку – без Марко

Getty Images / Red Bull Content PoolБывший гонщик Формулы 1, ныне эксперт на голландском ТВ Кристиан Альберс уверен, что Кристиан Хорнер приложит все усилия, чтобы избавиться от Хельмута Марко и управлять командой Red Bull в одиночку.
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