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Кержаков об Акинфееве: «Его игра ногами поражала – в 12 лет добивал до ворот. А потом уже доказал, что и руками играет намного лучше. Было удивительно, что Газзаев доверился 16-летнему»

Экс-форвард сборной России Александр Кержаков поделился воспоминаниями о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве, а также рассказал об особенностях игры против него.

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