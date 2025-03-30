ООН призвали ввести персональные санкции против организаторов ареста Гуцул

Организаторы проходящей в Москве акции протеста против ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул в ходе митинга зачитали текст петиции с призывом к ООН о введении персональных санкций против организаторов ареста.
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