Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В Вологодской области произошло убийство, жертвой которого стал мужчина, убитый замороженной курицей.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В Вологодской области произошло убийство, жертвой которого стал мужчина, убитый замороженной курицей.
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