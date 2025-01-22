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Ка-52м сорвал планы ВСУ у границы Курской области: детали операции

Ка-52м сорвал планы ВСУ у границы Курской области: детали операции

Экипаж вертолета Ка-52м успешно сорвал ротацию подразделений ВСУ на границе Курской области. Проводя ракетные запуски, летчики уничтожили бронетехнику и личный состав противника.

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