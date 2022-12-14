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Генерал ВС США Хертлинг исключил вероятность быстрого развертывания ЗРК Patriot на Украине

Генерал ВС США Хертлинг исключил вероятность быстрого развертывания ЗРК Patriot на Украине

Генерал армии США Марк Хертлинг заявил, что даже в случае принятия решения о передаче Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot их не получится использовать сразу, поскольку на подготовку операторов потребуется время.

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