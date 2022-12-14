Генерал ВС США Хертлинг исключил вероятность быстрого развертывания ЗРК Patriot на Украине

Генерал армии США Марк Хертлинг заявил, что даже в случае принятия решения о передаче Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot их не получится использовать сразу, поскольку на подготовку операторов потребуется время.
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