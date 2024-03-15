Удача вновь на стороне "Дилетантов" 🔥🔥🔥 Сегодня в физкультурно-оздоровительном комплексе рп Новониколаевский состоялся 17 тур чемпионата Новониколаевского района по мини-футболу.
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Удача вновь на стороне "Дилетантов" 🔥🔥🔥 Сегодня в физкультурно-оздоровительном комплексе рп Новониколаевский состоялся 17 тур чемпионата Новониколаевского района по мини-футболу.